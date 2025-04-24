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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1644
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

доповнюється

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетоносій.

Ракетоносій / © Associated Press

Станом на ранок 24 квітня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває 11 кораблів армії РФ, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 16 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Два з них - носії крилатих ракет. Їхній загальний залп до 12 ракет.

Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.

Дата публікації
Кількість переглядів
1644
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