Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Ракетоносій / © Associated Press

Реклама

Станом на ранок 24 квітня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває 11 кораблів армії РФ, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 16 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Два з них - носії крилатих ракет. Їхній загальний залп до 12 ракет.

Реклама

Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.