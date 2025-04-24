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- Війна
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Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах
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Станом на ранок 24 квітня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.
В Чорному морі перебуває 11 кораблів армії РФ, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 16 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Два з них - носії крилатих ракет. Їхній загальний залп до 12 ракет.
Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.