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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

В Азовському морі російські військові судна відсутні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетоносій РФ.

Ракетоносій РФ.

Станом на ранок 2 травня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває 15 кораблів армії РФ, з яких п’ять є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 34 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Один з них - носій крилатих ракет. Їхній загальний залп до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.

Як повідомлялося, цієї ночі в окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів. Місто перебувало під атакою ударних безпілотників. Також вибухи лунали у Сімферополі.

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