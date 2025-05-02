Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Ракетоносій РФ.

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Станом на ранок 2 травня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває 15 кораблів армії РФ, з яких п’ять є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 34 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Один з них - носій крилатих ракет. Їхній загальний залп до 8 ракет.

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Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.

Як повідомлялося, цієї ночі в окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів. Місто перебувало під атакою ударних безпілотників. Також вибухи лунали у Сімферополі.

Дата публікації 23:09, 01.05.25 Кількість переглядів 18 Російський обстріл Запоріжжя: є поранені та люди під завалами