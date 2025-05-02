- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах
В Азовському морі російські військові судна відсутні.
Станом на ранок 2 травня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.
В Чорному морі перебуває 15 кораблів армії РФ, з яких п’ять є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 34 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Один з них - носій крилатих ракет. Їхній загальний залп до 8 ракет.
Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.
Як повідомлялося, цієї ночі в окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів. Місто перебувало під атакою ударних безпілотників. Також вибухи лунали у Сімферополі.