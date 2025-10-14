Армія РФ замучила до смерті у Мелітополі двох школярів: що відомо

У полоні РФ закатували Данила Дахова та Павла Гримака, підлітків із Мелітополя, яких окупанти звинувачували в тероризмі / © Суспільне

Міжнародна спільнота отримала нові докази воєнних злочинів РФ. Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца повідомила на дебатах в ООН про жахливу загибель двох 16-річних підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя — Данила Дахова та Павла Гримака. Їх російські військові закатували у полоні.

Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя».

Хлопців, які мали чітку проукраїнську позицію, окупанти звинуватили в «тероризмі». Деталі життя та вбивства юнаків раніше не розголошувалися з міркувань безпеки. Це були звичайні 16-річні юнаки, які мріяли про вступ до вишів, вели активний спосіб життя та брали участь у патріотичних заходах: прибирали ліси, висаджували дерева, вшановували пам’ять жертв Голодоморів.

Данило та Павло потрапили в окупацію РФ ще у серпні 2023 року. Хоча окупаційна «поліція» відзвітувала про затримання диверсійної групи «Чорний Саботаж» лише у грудні. Росіяни поспішили сфабрикувати справу, звинувативши неповнолітніх у «виготовленні вибухових речовин», «терористичному акті» та «замаху на посадовців». Також приписали їм чи не всю діяльність руху опору в Запорізькій області.

Армія РФ затримала підлітків. / © російські телеграм-канали

Підлітків закатували до смерті вже у квітні 2024 року. А наприкінці травня 2024 року окупанти повідомили батькам про загибель дітей. Вони висунусили цинічну офіційну версію: нібито хлопці підірвалися на саморобному вибуховому пристрої під час «партизанської роботи».

«Офіційна версія росіян щодо їхньої смерті, що хлопці підірвалися на саморобному вибуховому пристрої. Але це повний сюр, вони просто були закатовані росіянами в полоні», — зазначають джерела.

Батькам запропонували здати ДНК-тести для ідентифікації «решток», але тіла Данила та Павла досі не повернули.

«Цією стратою росіяни вкотре довели: вони є країною-терористом, вони просто хочуть знищити все українське, все, що пов’язане з Україною та з нашою нацією. Ми завжди повинні це пам’ятати та ніколи не йти їм на поступки», — наголошують джерела.

Раніше повідомлялося, до України вдалось повернути 11 дітей віком від 10 до 17 років, які були незаконно вивезені на тимчасово окуповані території та до РФ. Загалом від початку війни додому повернули вже 1453 дитини.

Також викрадення українських дітей Росією — це один із найстрашніших злочинів війни. Президент Володимир Зеленський раніше наголошував на важливості світової реакції на це та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, щоб повернути всіх викрадених маленьких українців додому.