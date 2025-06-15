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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Армія РФ завдала масованого удару по Кременчуку: в ОВА розповіли про наслідки

Вночі РФ атакувала Полтавщину, під удар потрапили об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
РФ завдала удару по Кременчуку:

РФ завдала удару по Кременчуку: / © Суспільне

У ніч проти 15 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на територію України, використовуючи ракети та безпілотні літальні апарати. Більшість повітряних цілей була знищена силами протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram.

Унаслідок атаки в Кременчуцькій громаді під удар потрапили об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

У Чутівській громаді уламки збитих БпЛА пошкодили кілька житлових будинків та автомобілі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Обласна влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки під час обстрілів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4 червня армія РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. Унаслідок обстрілу є поранені.

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