Армія РФ зайшла на територію Сумщини: тривають бої

Російський танк.

Близько 100 російських військових зайшли на територію села Грабовське, що у Сумській області, та намагалися просунутися у бік Рясного.

Про це повідомив керівник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі “Суспільного”.

Станом на зараз у населеному пункті тривають Грабовське бої. За словами Трегубова, атака загарбників була раптовою. Російські військові увійшли на територію Грабовського та намагалися захопити село, аби просуватися напрямку Рясного.

"Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої", — сказав Трегубов.

Військовий повідомив, що населені пункти, які розташовані безпосередньо на кордоні з агресоркою Російською Федерацією, з яких можна пішки потрапити на територію РФ, можливо убезпечити лише у разі створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.

Нагадаємо, 21 грудня ЗСУ підтвердили прорив кордону на Сумщині. Російські війська здійснили наступ у районі населеного пункту Грабовське. Під тиском противника Сили оборони були змушені відійти з кількох позицій.

Після захоплення села окупанти викрали та примусово вивезли на територію РФ понад пів сотні цивільних громадян України. Більшість із них — люди похилого віку, які раніше офіційно відмовилися від евакуації.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт захоплення та депортації мешканців прикордонного села Грабовське. З його слів, окрім цивільних осіб, до рук російських окупантів потрапила група українських військовослужбовців.