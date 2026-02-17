Армія РФ зазнала рекордних втрат у лютому: названо головну причину

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ситуація на фронті для росіян у лютому характеризується стрімким зростанням кількості загиблих та поранених. За другий тиждень місяця втрати особового складу армії РФ збільшилися на 40-50% порівняно з попередніми періодами.

Про це для «FREEДOM» повідомив речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.

За словами Братчука, зростання втрат ворога — це не просто припущення, а факти, підтверджені офіційною статистикою Генерального штабу Збройних Сил України. Інтенсивність бойових дій та неефективне командування дорого коштують агресору.

«Втрати російських окупантів дійсно зросли, і це не емоційна оцінка, а цифри, які підтверджені офіційними зведеннями. Сьогодні ми бачимо, яку ціну росіяни платять за кожен квадратний кілометр української землі — мова йде про верифіковані дані Генерального штабу ЗСУ», — зазначив речник УДА.

Він також навів конкретну статистику щільності втрат.

«Сьогодні на кожен квадратний кілометр української території армія РФ втрачає близько 210 окупантів. Якщо брати досить грубий підрахунок з урахуванням можливої похибки, то за другий тиждень лютого російські показники за втратами зросли приблизно на 40-50%. Це дуже серйозне збільшення», — наголосив Братчук.

В чому причина збільшення втрат

Нагадаємо, однією з головних причин різкого стрибка смертності в лавах армії РФ військові експерти та західні ЗМІ називають проблеми зі зв’язком. Зокрема, видання New York Post пов’язує це з блокуванням доступу росіян до супутникового інтернету Starlink.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX вжила заходів для блокування незаконного використання своїх терміналів російськими військовими на окупованих територіях. Це призвело до порушення комунікації між підрозділами ворога, зниження координації під час штурмів та, як наслідок, значного збільшення втрат.

Після відключення росіян від Starlink інтенсивність їхніх штурмових дій знизилася, а Сили оборони України отримали додаткову перевагу, що дозволило подекуди перейти до контрнаступальних дій.