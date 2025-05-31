Головком ЗСУ Олександр Сирський / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Вживаються заходи щодо підвищення стійкості української оборони завдяки посиленню резервами та вогневого ураження російських військ. Також Силами оборони проводяться активні дії щодо покращення тактичного положення.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у соцмережах.

«[…] Значно активізувалась (армія РФ, — ред.) на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення», — зазначив Сирський.

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Головком також повідомив, що за травень армія РФ зазнала втрат у живій силі у кількості понад 34 тисячі людей та наголосив — Сили оборони завдають комплексного вогневого ураження по російських військах із застосування різної номенклатури озброєння — авіації, безпілотників, артилерії тощо.

Нагадаємо, російські війська посилили активність та штурмові дії міста Часів Яр на Донеччині. Загарбники не шкодують особового складу для його захоплення. Такі дії Москви свідчать про те, що росіяни не очікують настання швидкого миру.