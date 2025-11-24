Армія стикається з критичною нестачею координації: військовий про головну загрозу на фронті

Станіслав Бунятов

На передовій залишається гострою проблема координації між підрозділами. Через суттєву нестачу особового складу на окремих напрямках одночасно можуть діяти понад десять різних формувань, які фактично працюють як окремі структури з мінімальною взаємодією та недостатнім зв’язком.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов «Осман» 24 листопада.

Такі ситуації, за його словами, призводять до серйозних наслідків — від локальних проривів противника до випадків, коли підрозділи відкривають вогонь по своїх через відсутність актуальної інформації про переміщення або позиції сусідніх сил.

«На фронті зберігається величезна проблема взаємодії. У зв’язку з низьким рівнем комплектації підрозділів на напрямках може діяти понад 10 окремих „організмів“, які мають низький рівень координації та зв’язку між собою. Наслідки всього цього доволі трагічні — від просування ворога до перестрілок між суміжними підрозділами, які не отримали коректної інформації щодо переміщення або розміщення дружніх сил», — заявив «Осман».

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку ЗСУ змушені відходити з позицій, щоб вирівняти фронт і зайняти кращу оборону.

Експерт Роман Світан наголосив, що на Покровському напрямку тривають важкі бої, де російські окупаційні війська прагнуть вийти з району Красного Лиману безпосередньо до залізничного вокзалу Покровська.