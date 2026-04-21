Армію РФ кинули в бої на півночі України для створення буферної зони: чим все закінчилось

Росія не змогла створити буферну зону на Сумщині / © Держприкордонслужба України

Росіяни спробували створити чергову буферну зону у Сумській області. Вони зазнали невдачі. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Найболючішими точками на Сумському напрямку залишаються Краснопільська, Есманьська та Юнаківська громади. Про це повідомляє Ранок.LIVE.

За словами Демченка, українські військові не лише активно тримають кордон, а й працюють на випередження.

Оператори дронів виявляють і ліквідують росіян до того, як вони наблизяться до української території.

«Але досягти якогось результату щодо встановлення зони контролю або тим паче створення буферної зони 20-кілометрової, про яку говорили раніше Росія і загалом Путін… Цього немає», — повідомив Демченко.

Росіяни продовжують завдавати велику кількість обстрілів щодня. Ворог зменшив використання важкої техніки на цьому напрямку. Штурмам передують обстріли з артилерії та безпілотників.

Росіяни завдають масованих ударів з дронів, адже мають надію, що зруйнують позиції ЗСУ і зможуть просуватися далі.

Що відомо про створення буферних зон

Російські окупанти хочуть створити буферні зони в кожній області, в яких межують РФ та Україна. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, заявляв, що це стосується навіть Вінничини, яка межує з невизнаним Придністров’ям. Основний план ворога — буферні зони у прикордонних Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Однак, за словами Паліси, основна увага ворога цьогоріч зосереджена саме на Донецькій області, де точаться найзапекліші бої.