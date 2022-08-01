Армія агресорки Росії почала накопичувати техніку в Бєлгородській області – ISW

Російські окупаційні війська почали накопичувати військову техніку в Бєлгородській області, на схід від російських наземних ліній зв'язку з Ізюмом в Харківській області.

Супутникові знімки з геолокацією показали нарощування російської армії від 19 червня до 28 липня в Уразово Бєлгородської області. Це за 12 кілометрів на схід від кордону.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Експерти припускають: країна-агресорка Росія можуе збільшують військову техніку в цьому районі, аби підтримати наступ із Ізюма на захід. Накопичення розташоване лише за 55 кілометрів на північний схід від російських скупчень у Куп'янську, які з'єднуються з Ізюмом, а аткож населеними пунктами на південь від міста Харкова.

В ISW накож наголошують, що 30 липня російські війська безуспішно атакували Бражівку та Дмитрівку, що на південному заході від Ізюма. На записах із геолокацією також видно, як українські сили в невстановлений день вдарили протитанковою керованою ракетою по наступаючому російському танку в Бражівці.

Нагадаємо, розпочалася 159 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти посилили розвідку на Донеччині та війська на Криворізькому напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 1 серпня.

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