Армія агресорки Росії знову вдарила ракетами по Харкову: що відомо

Вдень 29 грудня російська армія вдарила ракетами по інфраструктурному об’єкту в Харкові. Ворог атакував Індустріальний район.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. Щодо руйнуваннь і потерпілих інформація уточнюється", - наголосив міський голова.

До слова, сьогодні у місті кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 14:14 до 14:28. Також під час ранкової ракетної атаки в обласному центрі пролунала серія вибухів у Слобідському районі.

Нагадаємо, у ніч проти 29 грудня окупанти завдали ударів безпілотниками Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі Харкова. Застосували для атаки 13 іранських дронів. Підрозділи Сил оборони збили 11 Shahed.

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