У розвідці розповіли, чи бере армія Білорусі участь у війні Росії проти України

За словами Андрія Юсова, теоретично ГУР не може виключати присутність різного роду найманців із різних країн світу.

Білоруська армія, за даними української розвідки, не бере участі в бойових діях на території України, але теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі єдиного телемарафону.

"Наземних військ Білорусі на території України немає з тих, хто бере участь у повномасштабному вторгненні з боку рашистів. Теоретично ми не можемо виключати присутність різного роду найманців із різних країн світу", - сказав він.

Юсов зазначив, що розвідка фіксує випадки участі іноземних найманців у складі окупаційних військ.

"Але білоруська армія разом із регулярними військами рашистів участі нині не бере", — підсумував розвідник.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на території Білорусі нині перебувають від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються.

Днями стало відомо, що спільні навчання збройних сил РБ/РФ у Білорусі подовжено щонайменше до 6 лютого.

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