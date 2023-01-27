Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У розвідці розповіли, чи бере армія Білорусі участь у війні Росії проти України

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У розвідці розповіли, чи бере армія Білорусі участь у війні Росії проти України

Фото: Міноборони Білорусі

За словами Андрія Юсова, теоретично ГУР не може виключати присутність різного роду найманців із різних країн світу.

Білоруська армія, за даними української розвідки, не бере участі в бойових діях на території України, але теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі єдиного телемарафону.

"Наземних військ Білорусі на території України немає з тих, хто бере участь у повномасштабному вторгненні з боку рашистів. Теоретично ми не можемо виключати присутність різного роду найманців із різних країн світу", - сказав він.

Юсов зазначив, що розвідка фіксує випадки участі іноземних найманців у складі окупаційних військ.

"Але білоруська армія разом із регулярними військами рашистів участі нині не бере", — підсумував розвідник.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на території Білорусі нині перебувають від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються.

Днями стало відомо, що спільні навчання збройних сил РБ/РФ у Білорусі подовжено щонайменше до 6 лютого.

Бойові бобри: на захист білоруського кордону стали і тварини

Бойові бобри: на захист білоруського кордону стали і тварини

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
18к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація