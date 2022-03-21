Армія Білорусі: потужність, озброєння і кількість особового складу

Від початку війни в Україні, Білорусь всіляко допомагає окупаційним військам армії РФ.

Білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком вагається щодо рішення про відправлення своїх військ воювати проти України.

Неодноразові повідомлення від офіційних осіб України, міжнародних розслідувачів, журналістів свідчать про те, що Мінськ лякає можливе дезертирство своїх військових, бунт і відмова середньої офіцерської ланки.

У разі поразки на українському фронті влада Лукашенка ослабне до такого рівня, що так званий президент не зможе її втримати. Ситуація загострюється тиском із Москви, якій не вистачає ресурсів для швидкого встановлення контролю над Україною, якого ті очікували.

Внаслідок цього, 15 березня Лукашенко заявив: "Ну, подумайте, що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у РФ. У них все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не кличуть".

Утім, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попередив білоруських військових про наслідки можливого вторгнення в Україну. За його словами, президент РФ примушує Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той "розуміє, що це буде крахом для Білорусії".

"Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну", — наголосив Данілов.

Associated Press

"Росії треба, щоб Україна тримала сили по всьому периметру, тому вони хочуть використати білорусів як живе м'ясо, які пустять під ніж ЗСУ, доки росіяни будуть завдавати ударів за допомогою авіації та ракет. Як говорив Путін 2014-го, що попереду йдуть жінки та діти. В цьому випадку 40 тис. білоруської армії виступає в такому форматі. Це закономірний результат політики Лукашенка, який перетворив всю країну на гарматне м'ясо Путіна", — вважає політичний експерт Юрій Романенко.

Утім, посол Білорусі в Україні Ігор Сокол повідомив, що 11 білоруських дипломатів та двоє членів їхніх сімей покинули територію України на автомобілях. Той самий крок був зроблений російськими дипломатами, які спалювали документи і нашвидкуруч пакували свої автівки перед наступом.

ТСН.ua зібрали інформацію про те, що собою являє білоруська армія, її потенціал і потужність на основі свіжих даних рейтингу збройних сил 142 армій світу від Global Firepower за 2022-ий. У ньому, станом на січень поточного року, ЗС РФ розмістились на другій позиції після США і перед Китаєм. Україна – на 22, а Білорусь – на 52 місці.

Так, оборонний бюджет Білорусі становить 713 мільйонів доларів, а регулярна армія країни нараховує загалом 45 тисяч осіб.

Особовий склад

Наразі у Збройних Силах РБ нараховується 45 тисяч військових. У резерві – 290 тисяч, напівмілітарних – ще 110 тисяч осіб. Так, за кількістю резервів РБ займає 13 сходинку серед 142 країн, військовий потенціал яких важко оцінити. За кількістю воєнізованих – 19 місце. Наразі у Збройних Силах Білорусі є Сухопутні війська, Воєнно-повітряні сили та війська протиповітряної оборони. Генеральному штабу підпорядковуються Сили спеціальних операцій (ССО). Існують також спеціальні війська (служби), органи тилу.

Associated Press

Білоруські військові ніколи не брали участі у військових діях. Відомо про те, що 2010-го мали відправити до Лівану 9 миротворців, але туди де факто відправили лише 5. На початку 2022-го до Казахстану було відправлено контингент, який разом із російськими військовими, мали заспокоїти політичну і безпекову ситуацію, втримавши при владі президента Токаєва.

Іншого бойового досвіду у армії РБ немає.

Техніка

За даними Global Firepower, у Білорусі нараховуються: 601 танк, 1510 бронетранспортерів, 482 самохідних гармат, 228 установок буксируваної артилерії, 238 ракетних установок.

Загальна кількість повітряних сил Білорусі нараховує 201 одиницю, зокрема:

Винищувачі/перехоплювачі – 38 од;

Гелікоптери – 62 од;

Ударні вертольоти – 21 од;

Транспортні літаки – 4 од.

Населення:

Загальна кількість населення – 9,4 млн;

Військові резерви – 290 тис;

Регулярна армія – 45 тис.

Загалом, якщо порівнювати потужність української та білоруської армії, за даними Global Firepower, Збройні сили України мають значну перевагу щодо оборонного бюджету та кількості повітряного озброєння.

Нагадаємо, від 4 листопада 2021 року Росія і Білорусь є союзницькими державами. Лукашенко і Путін підписали декрет Союзної держави – угода між Росією та Білоруссю про розвиток та поглиблення інтеграції, передовсім, в економічній та політичній сферах.

Саме тому, за даними Пентагону, станом на 3 березня, з території Білорусі по Україні випустили понад 70 ракет.

Попри це, за даними української розвідки, самі білоруси не хочуть воювати проти українців — більшість з них не підтримують війни Росії проти України.

В окремих частинах, дислокованих у районі західного Бресту, навіть відбуваються бунти – військовослужбовці, зокрема й офіцери, висловлюють своє небажання брати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями.

Крім того, сам Лукашенко розуміє, що на Білорусь очікує ще більше санкцій у разі відкритого вторгнення в Україну, і нестабільна економіка країни просто не витримає.

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