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"Армія дронів": у Мінцифри показали, як у небо злітають майже 500 безпілотників 

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"Армія дронів": у Мінцифри показали, як у небо злітають майже 500 безпілотників 

У Міністерстві цифрової політики показали, який би вигляд мало те, як у небо злітають майже 500 безпілотників.

Там наголосили, що БпЛА придбали завдяки українцям у межах проєкту "Армія дронів". 

Про це у соціальних мережах повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Федоров наголосив, що неможливо зняти усі дрони, оскільки вони прибувають до України партіями, а тому Мінцифри відтворило графіку за допомогою технологій.

"472 безпілотники отримала Армія дронів. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати. Частина безпілотників вже виконують бойові завдання на фронті", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, пів мільярда гривень на "Армію дронів" - саме стільки вже зібрав лише минулого тижня оголошений проєкт. З програмою "Армія дронів" Збройні сили мають отримати системне та постійне забезпечення такою технікою. Крім того, для громадян з'являється можливість пожертвувати свій цивільний дрон, який перепрошиють та вдосконалять.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5372
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