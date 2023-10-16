"Армія дронів" встановила абсолютний рекорд: Федоров про роль БПЛА під Авдіївкою

За тиждень "Армія Дронів" вразила 75 танків і 101 гармату.
Сили оборони за минулий тиждень за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Абсолютний рекорд від Армії дронів. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки", – зазначив Федоров.
Втрати РФ від армії дронів такі:
- особовий склад ворога — 206;
- гармати — 101;
- броньовані машини — 88;
- танки — 75;
- вантажівки/спецтранспорт — 77;
- САУ — 52;
- радіотехнічне обладнання — 30;
- ППО — 2;
- РСЗВ — 14
- опорні пункти — 178;
- склад бк/палива — 13.
Раніше в Мінцифри повідомили, що "Армія Дронів" за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога.
Читайте також: