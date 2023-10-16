"Армія дронів" встановила абсолютний рекорд: Федоров про роль БПЛА під Авдіївкою

За тиждень "Армія Дронів" вразила 75 танків і 101 гармату.

Сили оборони за минулий тиждень за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Абсолютний рекорд від Армії дронів. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки", – зазначив Федоров.

Втрати РФ від армії дронів такі:

особовий склад ворога — 206;

гармати — 101;

броньовані машини — 88;

танки — 75;

вантажівки/спецтранспорт — 77;

САУ — 52;

радіотехнічне обладнання — 30;

ППО — 2;

РСЗВ — 14

опорні пункти — 178;

склад бк/палива — 13.

Фото: Михайло Федоров / Facebook

Раніше в Мінцифри повідомили, що "Армія Дронів" за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога.

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