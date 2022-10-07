"Армія дронів" закликає навчатись керувати безпілотниками: потрібні дві тисячі пілотів

"Армія дронів" передала військовим 16 нових комплексів БПЛА, та взялися ще й навчати пілотів правильно нею користуватись, йдеться в ТСН.

Військові навчаються азам аеророзвідки на спеціальному полігоні. Противник поки вигаданий, але працювати мають по-справжньому, бо видати себе тут - лише втратити бали, на передові же - полон, смерть. Допомагає як в навчанні, так і в бою "Старлінки", безпілотники різного призначення: далекого радіусі, з тужним нічним баченням і швидкістю. Часто дрони вартістю менше 2 тисяч доларів полюють на ворожі машини за мільйони доларів.

Навчальні центри проекту «Армія дронів» працюють по всій країні, а курс в середньому триває 7 днів. "Ми навчаємо і цивільних і військових. Військові звичайно у нас в пріоритеті, цивільні – це ті, хто готується до війни. Робота з дроном - це зараз як перша медична допомога. Будеш ти воювати, не будеш ти воювати – ти повинен вміти це", - переконує, головний інструктор та керівник Global Drone Academy Антон Викленко.

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Гуморист, актор, телеведучий Ігор Ласточкін теж так вважає, тому на навчанні. "Послухайте, якщо мене призовуть, то я вже вмію хоч щось! Розумієте? Стріляти вмію, вмію керувати дроном. Тому ховайтеся, кацапи", - каже він.

Найближчим часом навчити планують понад 2000 пілотів. «Армія дронів» - вже зібрала понад 2 мільярди гривень донатів, законтрактовано – понад 1000 літальних апаратів, та поки цього все одно не достатньо. У Міністерстві цифрової трансформації, де опікуються проєктом, підрахували, щоби забезпечити усю лінію фронту загалом потрібно 250 "пташок" дальнього радіусу, і понад десять тисяч дрібних. "Зараз, нам потрібно сфокусуватися на другому етапі, нам потрібні дронах-камікадзе. Щоб ми не втрачали життя наших бійців, щоб ми втрачали дрони-камікадзе в їхніх окопах. Скільки там буде 300 - 500 тисяч мобілізованих росіян?" , - каже Михайло Федоров.

Нагадаємо, напередодні, 6 жовтня, українські захисники знищили два ворожі дрони-розвідника. "Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань ”Південь” та “Схід” увечері знищили ще два російських БпЛА, тип уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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