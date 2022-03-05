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"Армія гопників": російські окупанти вийшли з Енергодару

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"Армія гопників": російські окупанти вийшли з Енергодару

Російські окупанти також розграбували місто Енергодар.

Російські окупанти вийшли з міста Енергодар. Наразі ситуацію контролює місцева влада. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні ми бачили в Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі також все нормально. "Орки" з міста вийшли", - сказав він.

Минулої ночі у Енергодарі фіксували факти мародерства з боку російських військових.

"Там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло", - каже він.

Про ситуацію на Запорізькій АЕС не повідомляють.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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