"Армія гопників": російські окупанти вийшли з Енергодару

Російські окупанти також розграбували місто Енергодар.

Російські окупанти вийшли з міста Енергодар. Наразі ситуацію контролює місцева влада.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні ми бачили в Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі також все нормально. "Орки" з міста вийшли", - сказав він.

Минулої ночі у Енергодарі фіксували факти мародерства з боку російських військових.

"Там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло", - каже він.

Про ситуацію на Запорізькій АЕС не повідомляють.