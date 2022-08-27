Армія Путіна нещадно обстрілює Запорізьку область, а на півдні намагається стримати просування ЗСУ - Генштаб

Низка населених пунктів Запорізької області у суботу, 27 серпня, потрапили під вогонь окупантів.

Зокрема, авіаудари зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

Про ситуацію на фронті повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"На Запорізькому напрямку противник піддав вогневому впливу території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівка", - сказано у зведенні.

За даними Генштвбу, на південному фроні основні зусилля противник продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Корабельне угруповання противника виконує завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - додали в пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, за наявною інформацією української розвідки, очільник Кремля Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 000 військовослужбовців.

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