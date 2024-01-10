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Армія Путіна скоротилася на 800 окупантів: Генштаб ЗСУ озвучив свіжі втрати

Армія Путіна скоротилася на 800 окупантів: Генштаб ЗСУ озвучив свіжі втрати

Втрати російської армії / Фото: Associated Press

Протягом минулої доби російська армії також зазнала суттєвих втрат у техніці та озброєнні.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 10 січня 2024 року орієнтовно склали особового складу близько 366 790 осіб. За добу ЗС РФ скоротилися на 800 окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати противника у техніці та озброєнні:

  • танків ‒ 6038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11216 (+13) од,
  • артилерійських систем – 8684 (+12) од,
  • РСЗВ – 956 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 639 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1805 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1336 (+3).

Дані уточнюються.

Втрати ЗС РФ станом на 10 січня 2024 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати ЗС РФ станом на 10 січня 2024 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу, ЗСУ відбили атаки росіян біля Кліщіївки і Вербового, РФ намагається захопити Авдіївку.

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