Армія Путіна втратила наступальний потенціал: Жданов розповів, чого очікувати далі

РФ здатна створювати загрозу наступу лише на окремих ділянках.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупаційна армія втратила наступальний потенціал. У перспективі війська РФ можуть втратити і оборонний потенціал.
Таку думку Жданов висловив в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
"Путін намагатиметься вичавити з Росії весь військовий потенціал для того, щоб вести війну з нами на виснаження. Для нього це єдиний вихід, тому що наступального потенціалу у російської армії більше немає", - каже експерт.
За його словами, війна країни-агресорки проти України - це війна на виснаження. Зараз армія РФ здатна створювати загрозу наступу лише на окремих ділянках фронту. Натомість на більшій частині лінії фронту пішла в "жорстку оборону".
Попри невдачі, диктатор намагається переконати населення, що, мовляв, "спецоперація" в Україні йде за планом. Очільни Кремля з усіх сил прагнепереконати росіян у тому, що необхідності в мобілізації немає, але за фактом призов не припинявся.
"Але настрої в Росії вже не ті. Люди хоч і підтримують в більшості війну з Україною, але вони вже починають ставити запитання: почекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є сама непереможна і легендарна армія?"- сказав Жданов.
Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ситуація на всій лінії фронту в Україні перебуває у фазі оперативно-тактичного тиску російських військ. В цілому ворожі війська тиснуть на лінії фронту, а українські – відбиваються.
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