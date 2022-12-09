Армія Путіна втратила наступальний потенціал: Жданов розповів, чого очікувати далі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупаційна армія втратила наступальний потенціал. У перспективі війська РФ можуть втратити і оборонний потенціал.

Таку думку Жданов висловив в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Путін намагатиметься вичавити з Росії весь військовий потенціал для того, щоб вести війну з нами на виснаження. Для нього це єдиний вихід, тому що наступального потенціалу у російської армії більше немає", - каже експерт.

За його словами, війна країни-агресорки проти України - це війна на виснаження. Зараз армія РФ здатна створювати загрозу наступу лише на окремих ділянках фронту. Натомість на більшій частині лінії фронту пішла в "жорстку оборону".

Попри невдачі, диктатор намагається переконати населення, що, мовляв, "спецоперація" в Україні йде за планом. Очільни Кремля з усіх сил прагнепереконати росіян у тому, що необхідності в мобілізації немає, але за фактом призов не припинявся.

"Але настрої в Росії вже не ті. Люди хоч і підтримують в більшості війну з Україною, але вони вже починають ставити запитання: почекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є сама непереможна і легендарна армія?"- сказав Жданов.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ситуація на всій лінії фронту в Україні перебуває у фазі оперативно-тактичного тиску російських військ. В цілому ворожі війська тиснуть на лінії фронту, а українські – відбиваються.

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