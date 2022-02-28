Армія Путіна, якою залякували світ, виявилась погано забезпеченою і невмотивованою

Вони часто здаються цивільним і запевняють, що нікого не хотіли вбивати.

Росія не визнає власні втрати, намагаючись приховати розгром, якого зазнала її армія в Україні. За даними Міноборони, за п'ять днів війни ворог втратив приблизно 5 тисяч 300 своїх військових. Чимало росіян потрапили в полон, багато здались самі. Їхні історії всі, як під копірку: їхали на навчання, а тоді опинились в Україні і лише тут зрозуміли, що вони на війні.

Про це йдеться в ТСН.

Правда це, чи інструкція, отримана від командирів на випадок полону, неясно. Вони брешуть, що не стріляли і не хотіли нікого вбивати. Та в переписці з телефону одного з убитих росіян матері, що йому страшно, що вони розстрілюють без розбору всіх, і мирних українців теж. Пише: їм сказали, ніби українці їх вітатимуть, а ті кидаються під техніку, щоб зупинити і називають «фашистами». Вони називають свої імена і номера військових частин і виглядають геть деморалізованими.

Армія, якою Путін намагався залякати весь світ, виявилась погано обмундированою, не забезпеченою пальним і невмотивованою.

Деяких росіян беруть у полон беззбройні місцеві мешканці. А деякі здають в полон самі. Не лише військовим, а й навіть мирним мешканцями України.

З їхніх розповідей з'ясовуються деякі деталі плану російського керівництва. Путін кинув в Україну елітні підрозділи і зокрема особисту гвардію Кадирова. Разом з військовими, Росгвардією та резервістами в Україну доправили і ОМОН. Цей спецпідрозділ російської поліції, вочевидь, мав діяти на окупованих територіях, боротись зі спротивом українців.

Розбиту та кинуту російську техніку нині можна побачити на всіх дорогах, по яких росіяни намагались проїхати. Колони зупиняють не лише вогнем військові, а й мирні мешканці - перегороджують дороги, стріляють по колесах, закидують коктейлями Молотова. А дехто примудряється просто забрати з доріг ворожу техніку за допомогою мирних фермерських тракторів.