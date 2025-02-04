Армія Путіна знизила темп наступу, але це не привід для оптимізму: майор Гетьман про ситуацію на фронті

Армія Путіна знизила темп наступу, але це не привід для оптимізму.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Вона (активність ворога – ред.) не починає йти на спад, вона дійсно йде на спад. Кількість бойових зіткнень уздовж усього фронту зменшується. Це пов’язано з тим, що росіяни зазнають великих втрат, і з тим, що треба формувати підрозділи згідно зі штатним розкладом. Простіше кажучи, якщо у роті 100 військових, із них 33 було вбито чи поранено, то просто додати ще 33, щоб рота стала повноцінною, неможливо. Адже вибиваються певні посади, і треба знайти людей саме на ці посади. Наприклад, зв’язківця неможливо замінити снайпером чи медиком. Потрібен саме зв’язківець. Отже, потрібно перебрати більшу кількість людей, і це не так просто. Неможливо поновити роту механічним додаванням необхідної кількості військовослужбовців", – зазначив він.

До того ж, за словами Гетьмана, не є великою таємницею, що росіяни готуються до майбутніх тривалих наступальних дій навесні.

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"Отже, це може бути певною паузою перед новим етапом активних дій. Можливо, вони дивляться, чи будуть перемовини, чи ні тощо. Але судячи з того, що ми знаємо, зокрема щодо фінансування російської армії – ця інформація не є таємницею, – вони готуються до наступальних дій", – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, коли наступальні дії армії РФ можуть розпочатися, Гетьман висловив припущення, що росіяни чекатимуть до квітня чи до кінця березня.

"Щойно погода нормалізується, щойно з’явиться можливість бути більш мобільними, може бути схвалене таке рішення", – сказав ветеран.

Водночас Гетьман наголосив, що в плані ресурсу в росіян проблем, як і раніше, немає.

"Так, у них немає жодних проблем. Вони можуть ще мобілізувати людей, якщо треба. Сьогодні, враховуючи втрати, які ворог мав протягом останніх кількох місяців, можливість мобілізації була меншою за ці втрати, отже, у них від’ємний баланс. Але зараз вони зменшили кількість бойових зіткнень, відповідно, зменшився й рівень втрат. Отже, вони готуються", – пояснив він.

Гетьман зазначив, що до наступальних дій, які були восени минулого року, росіяни готувалися протягом пів року.

"Усе видно, усе прозоро. Ці речі очевидні. Усе лежить на поверхні. Щоб дійти певних висновків, достатньо просто зібрати до купи факти з різних джерел", – підсумував він.

Нагадаємо, станом на ранок 4 лютого ЗСУ знищили 842 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових.

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