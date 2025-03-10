Армія РФ активізувала наступ в Курській області: в ISW назвали головну причину успіхів росіян

Російські військові активізувалися у Курській області. Там впродовж кількох днів окупанти зуміли досягти певних успіхів у просуванні. Сталося це після того, як США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зв’язок між призупиненням обміну розвідданими США та невдачами ЗСУ цими днями в Курській області аналітики розцінюють як непрямий. Втіт, в ISW, вважають, що саме це рішення Білого дому могло мати руйнівні наслідки для українських оборонців.

"Привертає увагу часова кореляція між призупиненням обміну розвідувальною інформацією між США та Україною і початком захоплення Росією українського Курського виступу", - йдеться у звіті.

Новини зі США про призупинення надання Україні військової допомоги та невизначену у часовому вимірі паузу в обміні розвідувальними даними стало відомо 5 березня. Вже у наступні дні на Курському напрямку можна було спостерігати активізацію сил ЗС РФ.

"6 і 7 березня російські війська активізували наступальні дії з метою витіснення українських військ з Курської області", - наголошують аналітики.

У звіті йдеться про те, що від початку вторгнення в серпні 2024-го агресорка Росія намагалася відтіснити українські сили від виступу в Курській області шляхом повільного, виснажливого просування. Втім, зараз росіяни активно намагаються штурмувати позиції ЗСУ та відкидати Сили оборони назад.

"Російські війська руйнують північну частину українського виступу в Курській області", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, однопартійці президента США Дональда Трампа вимагають відновити допомогу Україні. Надто тривала пауза у постачанні зброї та боєприпасів може мати не лише руйнівні наслідки для бойових можливостей ЗСУ, а й підірве її позицію на переговорах із агресоркою Росією.

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