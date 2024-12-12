Армія РФ активізувалася у Запорізькій області: у ЗСУ оцінили загрозу наступу

Російські окупаційні війська активізувалися на Оріхівському напрямку фронту в Запорізькій області. Загарбники готуються до штурмових дій.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі "Еспресо".

"Оріхівський напрямок - один з найскладніших. Останнім часом він був дещо спокійнішим, але, за даними нашої розвідки, ворог там накопичує певні сили і засоби для проведення штурмових дій. Наголошую - саме штурмових, а не наступальних", - пояснив військовий.

За його словами, армія РФ накопичує сили і застосовує тактику штурмів малими групами піхоти. Вони складаються з п'яти-десяти осіб та двох-трьох одиниць бронетехніки. Загалом на Оріхівському напрямку зосереджено кілька десятків таких ворожих груп, додав Волошин.

Нагадаємо, речник "Легіону Свободи" Костянтин заявляв, що на Запорізькому напрямку ускладнилася ситуація. Російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів та регулярно завдає авіаударів.

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