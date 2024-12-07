Армія РФ активізувалася в Курській області: ЗСУ про просування росіян

Українські Сили оборони продовжують проводити операцію в Курській області. Тим часом росіяни активізувалися та намагалися провести штурми.

Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов на позивний "Осман".

"Користуючись поганою погодою, ворог мав надію на глибокий прорив нашої оборони.", - написав командир.

За його словами, армія РФ застосовує БТРи та багі. Незважаючи на тиск ворогу, українські військові дуже ефективно працюють та знищують ворога.

"Звісно, під таким тиском просування є, але вони далекі від тої примарної реальності, яку намалювало собі їх командування. На відміну від більшості напрямків, російські окупанти намагаються проводити евакуацію, ключове слово - намагаються.", - наголосив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що в Курській області тривають бої. Протягом минулої доби українські та російські військові продовжували бої на Курщині.

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