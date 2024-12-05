Армія РФ активно просувається на Донбасі: генерал Годжес назвав головні проблеми ЗСУ

Наразі в України з'являються нові можливості, але їх мало, вважає генерал.

Армія Російської Федерації активно і досить просувається на фронті в Україні. Зокрема, на Донеччині. Одна з причин, чому росіяни захоплюють нові території, нестача озброєння в ЗСУ.

Таку думку висловив військовий аналітик, генерал, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю "Громадському".

"У мене є відчуття, що Україна покращує власну оборонну промисловість і збільшує темпи виробництва зброї. Необхідно це робити й надалі. Бойові дії не припиняться в найближчі місяці, тому Україні треба збільшувати виробництво безпілотників та іншої зброї. Також українській армії не вистачає артилерійських систем і боєприпасів", - наголосив американський генерал.

З його слів, наразі той етап війни, коли в України з’являються нові можливості. Втім, каже Годжес, цих можливостей усе ще недостатньо.

"Я не знаю, скільки ракет Storm Shadow/SCALP та ATACMS Україна має у своєму розпорядженні. Але військових цілей завжди більше, ніж зброї, яку має Україна. Це факт", - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович заявив, що РФ створює нову загрозу на Харківщині. Зокрема, окупанти створили плацдарм біля населеного пункту Новомлинськ на Куп'янському напрямку.

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