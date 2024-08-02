Армія РФ активно просувається на Донеччині: в ISW назвали міста, які прагне захопити ворог

Зусилля окупаційної армії РФ на Покровському напрямку зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі Желанного та Новогродівки в Донецькій області. Окупанти продовжують повільно, але стабільно просуватися на цій ділянці фронту. Зокрема, на захід від захопленої Авдіївки.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що окупанти значною мірою просуваються через нестачу української живої сили. Окрім того, допомагає росіянам у цьому і місцевість у районі - на північний захід від Авдіївки. Втім, російське просування, ймовірно, сповільниться далі, вважають в ISW. Адже армія РФ просувається до лінії більших і більш міських поселень.

Американські фахівці згадують президента України Володимира Зеленського, який днями визначив Покровський напрямок поточним пріоритетом для російських військ, які можуть просуватися на окремих ділянках фронту, бо Україна все ще бореться з нестачею живої сили та проблемами з належним укомплектуванням та оснащенням нових бригад.

"Зеленський зауважив, що деякі українські бригади не можуть проводити ротацію, тому що їхні бригади на заміну ще не укомплектовані та не оснащені. Це створює слабкі місця, що можна використати і які російські війська можуть атакувати", - зауважують в ISW.

Своєю чергою, український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що ЗСУ на Покровському напрямку мають гіршу техніку та засоби оборони, атому наразі не можуть уповільнити наступ росіян. За його словами, затримки в наданні військової допомоги Заходу і особливо США призвели до браку у оснащенні новостворених українських підрозділів і переоснащенні тих, що воювали.

"Схоже, що російські війська використовують таку слабкість, щоб поступово досягти тактичних здобутків на північний захід від Авдіївки, де нещодавно, за оцінками ISW, російські сили намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси T0511 (O0544) Очеретине-Гродівка-Мирноград, зокрема на лівому березі річки Вовча", - йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри за 1 серпня, показують, що війська РФ просунулися далі в межах Веселого в напрямку дороги T0511. Зазначається, що так звані російські мілблогери стверджували, що окупанти атакують на південь від Веселого вздовж залізничної лінії та вітрозахисних смуг у напрямку Сергіївки та Желанного. А це може сприяти тактичному оточенню українських сил у цьому районі, якщо російські війська належним чином використають це. Українські та російські джерела також повідомили, що російські війська захопили Тимофіївку, яка розташована на північ від траси О0544 та район Веселе.

"Однак поточні темпи тактичного просування Росії до Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і більш міських поселень. Нинішні зусилля росіян на Покровському напрямку зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі Желаного та Новогродівки. Наступна оборонна лінія між нинішньою передовою російською лінією наступу та Покровськом пролягає між містами Селидове, Новогродівка та Гродівка. Причому багато поточних російських тактичних наступів зосереджені саме на ділянці лінії Новогродівка-Гродівка", - наголошують американські фахівці.

Зазначається, що Новогродівка та Гродівка мали довоєнне населення приблизно 14 тис. та 2 тис. осіб відповідно. Вони відносно більш міські, ніж багато менших населених пунктів, які російські війська захопили після того, як вони почали просуватися на захід від Авдіївки в лютому 2024 року.

"Ці міста аж ніяк не такі великі та міські, як Маріуполь чи навіть Бахмут, але вони становлять зовсім іншу тактичну проблему для наступальних російських військ, які останнім часом переважно просувалися через відкриті поля, невеликі буреломи та населені пункти, які довжиною в кілька кварталів. Російським військам в Україні історично важко було швидко завершити бойові дії в більш урбанізованих або житлових районах. Наприклад, вони протягом п’яти місяців серйозно боролися за захоплення Авдіївки, яка лише трохи більша за Новогродівку", - йдеться у звіті.

Разом з тим в ISW наголошують, що наразі українські війська помітно більше виснажені. Тому, ймовірно, окупанти продовжуватимуть використовувати цю реальність для забезпечення тактичного просування. Але разом з тим темп просування армії Росії, уповільниться, оскільки загарбники вступають у бойові дії поблизу та в цих великих містах і населених пунктах.

Нагадаємо, в ISW пояснили причини активного просування окупантів у Донецькій області. Зокрема, це відчувається через рельєф місцевості та недостатню укомплектованість бригад ЗСУ.

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