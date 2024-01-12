Армія РФ активно застосовує важку техніку: Барабаш про посилення атак на Авдіївку

Російська окупаційна армія почала активно використовувати важку техніку біля Авдіївки Донецької області. Сприяють таким діям росіян морози та підмерзання ґрунту.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, очікуваним було те, що загарбники почнуть застосовувати важку техніку - як тільки підмерзне земля.

"Вчора зранку (11 січня - Ред.) поїхали танки, БМП, звичайна піхота полізла. Вчора дуже активно вони застосовували техніку. Підвищення температури використали для своїх штурмових дій з застосуванням техніки", - розповів Барабаш.

Українські захисники були готові до цього, а тому знищили багато ворожої техніки та особового складу армії РФ.

Керівник МВА розповів, що ніч проти 12 січня на цій ділянці фронту "була більш-менш спокійна".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти можуть готуватися до "вирішального штурму" Авдіївки. Експерти зазначили, що позиційні бої тривали біля Авдіївського коксохімічного заводу, Степового, Новобахмутівки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Читайте також: