Армія РФ атакувала аквазону, дороги, городи й будинки на Миколаївщині: Кім розповів деталі обстрілів

Минулої доби під ударом окупантів опинилися Миколаїв, Баштанський, Вознесенський і Миколаївський райони.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві, який окупанти потужно обстріляли орієнтовно о 02:50, російська армія влучила у двір п’ятиповерхівки. У результаті пожежею та вибухом майже знищено один під’їзд.

Також суттєво пошкоджено приватний будинок. За попередньо інформацією, 9 осіб отримали поранення різного ступеню, троє з них досі перебувають у лікарні.

У Миколаївському районі 10 вересня від ранку і до обіду ворог обстрілював смт Первомайське та с. Засілля Первомайської громади. Влучання були в житлові будинки. Постраждалих немає.

Увечері, 10 вересня, о 20:17, внаслідок обстрілів села Білозірка Первомайської громади загинула одна людина.

Також ввечері, 10 вересня, о 19:57 зафіксовано ворожий обстріл по аквазоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. 11 вересня, близько 03:00 ворог знову завдавав ударів по території аквазони. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби були обстріли Широківської громади Баштанського району. Близько 15:00 окупанти атакували за межами с. Червона Долина сільськогосподарські будівлі.

Також читайте У Донецькій області від обстрілів окупантів загинули десятеро людей

Орієнтовно о 16:30 обстрілів зазнало с. Широке. Зруйновано два будинки, опора електропередач та пошкоджені будинки поблизу. Також, 11 вересня, близько 04:30 і 05:30 знову обстріляно с. Широке. Влучання в городи та дороги. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі, 11 вересня, близько 04:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Проводяться роботи з пошуку зниклого чоловіка, який ймовірно був у своєму домоволодінні. Детальна інформація уточнюється", - розповів Кім.

За даними ОВА, у Вознесенському районі у ніч проти 11 вересня, попередньо, ППО "мінуснула" дві ворожі ракети. Уражені ракети впали на відкритій місцевості Прибужанівської громади. Детальна інформація уточнюється.

У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, окупанти ракетами обстріляли центр Дніпра і вдарили із РСЗВ по Нікополю, є постраждалі.

Раніше Кім пояснив, чому росіяни завдали удару по Інгульському мосту.

Читайте також: