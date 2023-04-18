Армія РФ атакувала безпілотниками і ракетами С-300 Слов'янськ: що відомо

У ніч проти 18 квітня російські війська в ніч атакували Слов'янськ Донецької області. Окупанти вдарили по місту ракетами С-300 та безпілотниками Shahed-136.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"У Слов‘янську знов недобрий ранок.Нічний обстріл міста упродовж двох годин. Ракети С-300 та дрони-камікадзе "Шахеди", - йдеться у дописі Ляха.

За словами міського голови, зафіксовано два влучання: на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об'єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.

За попередніми даними, минулося бех потерпілих.

Фото: Вадим Лях.

Фото: Вадим Лях.

Нічна повітряна тривога на Донеччині

Вночі 18 квітня о 00:20 в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Про небезпеку повідомили у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях та анексованому Криму. З'явилися повідомлення про рух ворожих безпілотників.

Після першої години ночі моніторингові канали повідомляли про вибухи у Слов'янську на Донеччині. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухи були досить потужними. Офіційної інформації про ситуацію у місті не надходило.

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