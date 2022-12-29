Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія РФ атакувала ракетами Львівщину: є влучання в електропідстанцію

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
597
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Армія РФ атакувала ракетами Львівщину: є влучання в електропідстанцію

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Вдалося збити чотири ракети.

Зранку 29 грудня під час повітряної тривоги російські війська випустили по Львівській області шість ракет, з яких чотири збили сили ППО. Втім, є влучання. 

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

За його словами, окупанти двічі потрапили в електропідстанцію. Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 282 населені пункти, з яких - 76 частково. За словами керівника Львівщини, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Найважча ситуація склалася у Льовові. До міста та прилеглих населених пунктів Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі найважче подати напругу, наголосив Козицький.

Нагадаємо, на Львівщині повітряна тривога тривала 2 год. 45 хв - від 08:02 до 10:47. У Мережі повідомили про звуки вибухів. Згодом в ОВА наголосили, що працює ППО. 

Через чергову атаку окупаційних військ 90% Львова опинилося без світла. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. 

Читайте також:

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
597
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація