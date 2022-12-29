Армія РФ атакувала ракетами Львівщину: є влучання в електропідстанцію

Зранку 29 грудня під час повітряної тривоги російські війська випустили по Львівській області шість ракет, з яких чотири збили сили ППО. Втім, є влучання.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

За його словами, окупанти двічі потрапили в електропідстанцію. Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 282 населені пункти, з яких - 76 частково. За словами керівника Львівщини, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Найважча ситуація склалася у Льовові. До міста та прилеглих населених пунктів Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі найважче подати напругу, наголосив Козицький.

Нагадаємо, на Львівщині повітряна тривога тривала 2 год. 45 хв - від 08:02 до 10:47. У Мережі повідомили про звуки вибухів. Згодом в ОВА наголосили, що працює ППО.

Через чергову атаку окупаційних військ 90% Львова опинилося без світла. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням.

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