Армія РФ атакує південь України ракетами "Онікс": Гуменюк пояснила чому

Окупантам зручно використовувати це озброєння у прибережних регіонах.

Російська окупаційна армія активно обстрілює південь України - Одеську та Миколаївську областях ракетами "Онікс" - частіше, ніж інші регіони.

Про це в ефірі каналу "FreeДом" розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Наталя Гуменюк.

"...Одеська, Миколаївська область - це якраз регіони, які розташовані на узбережжі Чорного моря. Досить потужний потенціал цих регіонів зосереджений на береговій лінії. Тому тут ракети "Онікс" ворог використовує максимально часто порівняно з іншими регіонами", - пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що "Онікс" - надзвукова та протикорабельна ракета. Ці властивості роблять її мало вразливою для систем протиповітряної оборони України. Крім того, загарбникам таке озброєння зручно використовувати в прибережних областях.

Як повідомлялося, в анексованому Криму армія РФ має установки, з яких запускає протикорабельні ракети "Онікс" по Україні.

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