Армія РФ без успіху наступає на Бахмутському і Лиманському напрямках, ЗСУ відбили низку атак - Генштаб

Основні зусилля армія РФ зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки Росії в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 січня.

Протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі. Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

Ситуація на напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

За наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку про те, що Російська Федерація може наступати на кількох напрямках: на Запорізькому, Донецькому та Луганському. Можливо, "помацають" Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським.

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