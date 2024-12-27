Армія РФ готує нові штурми на двох напрямках: ЗСУ про небезпеку

Росіяни готують штурмові групи.
Окупаційна армія Російської Федерації готує нові штурми на двох напрямках фронту. Зокрема, в Запорізькій області.
Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
За його словами, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках загарбники продовжують проводити активну повітряну і іншу розвідку.
"Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - наголошує Волошин.
Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські диверсанти активізувалися на Херсонщині. Зокрема, вони намагаються закріпитися на території, яку контролюють українські Сили оборони.
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