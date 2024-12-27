Армія РФ готує нові штурми на двох напрямках: ЗСУ про небезпеку

Окупаційна армія Російської Федерації готує нові штурми на двох напрямках фронту. Зокрема, в Запорізькій області.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках загарбники продовжують проводити активну повітряну і іншу розвідку.

"Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - наголошує Волошин.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські диверсанти активізувалися на Херсонщині. Зокрема, вони намагаються закріпитися на території, яку контролюють українські Сили оборони.

Читайте також:

Який вигляд має Покровськ на Донеччині