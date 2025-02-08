Армія РФ готує тривалу наступальну операцію: експерт заявив про серйозну небезпеку на фронті

Агресорка Росія готує затяжну наступальну операцію, яка триватиме від шести до дев'яти місяців. Зокрема, про це свідчить зниження інтенсивності бойових дій на фронті.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в коментарі телеканалу FREEDOM.

"Головна причина (зниження інтенсивності бойових дій - Ред.) - це не виснаження російської армії, а все-таки її підготовка до можливих наступальних дій навесні цього року", - висловився Гетьман.

З його слів, російські війська планують початок свого наступу орієнтовно на кінець березня- початок квітня. Йдеться про тривалу наступальну операцію, вважає експерт.

"Вони самі кажуть, що розраховують її (наступ - Ред.) від пів року до дев'яти місяців. Тобто практично на весь 2025 рік. Це попри інформацію про можливі мирні переговори", - каже Гетьман.

За його словами, готуючись до наступальної операції, окупанти намагаються підготувати війська, зокрема ті підрозділи, які зазнали великих втрат. Також росіяни хочуть накопичити техніку та привести її у бойовий стан. Незважаючи на великі втрати, загарбникам вистачить сил для того, щоб проводити наступальні дії.

"Вірити у те, що ми їх так сильно побили, що вони не в змозі проводити далі бойові дії, було б дуже оптимістичним перебільшенням. У них як було більш ніж пів мільйона людей на лінії фронту, так практично і залишилося", - наголошує військовий експерт.

Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов "Осман" заявив, що загарбники тиснуть з південного сходу села Терни Донецької області та намагаються замкнути кільце.

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