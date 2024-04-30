Армія РФ готується до наступу: в ISW оцінили, які напрямки оберуть окупанти

Російські окупаційні війська готуються до нового наступу та обирають між кількома тактичними напрямками під Авдіївкою на Донеччині. Росіяни наразі мають змогу і можливості обирати, де зосередити свої зусилля.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що кілька військових блогерів заявили про наступальні операції російських військ в районі Кераміка, мета яких - з просування в напрямку Архангельського. Втім, окупанти також намагаються просунутися на захід з району Очеретине в напрямку Сокола і на південний захід у напрямку Новопроківське-Новоселівка Перша.

Тим часом в ISW оцінюють, що стабілізація Росією свого виступу на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: або продовжувати просуватися на захід до своєї заявленої оперативної мети в Покровську, або спробувати просунутися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій із російськими силами в районі Часового Яру.

"Російські війська мають можливість вибирати серед багатьох тактичних напрямків для майбутніх наступальних операцій під Авдіївкою, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля найближчим часом", - наголосили аналітики ISW.

Як повідомлялося, у ЗСУ наголошують, що р осіяни намагаються обійти Часів Яр на Донеччині околицями. Зазначається, що окупанти також ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів.

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