У Курській області тривають жорстокі бої. Морські піхотинці та десантники РФ спільно з військовими КНДР атакують позиції ЗСУ в західній частині регіону, аби витіснити ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє журналіст Forbes Девід Акс.

За його словами, Кремль готовий зазнати величезних втрат, аби досягнути поставленої мети. Зазначається, що 11 листопада військові РФ з 51-го повітряно-десантного полку і морські піхотинці з 155-ї бригади морської піхоти атакували українські позиції впритул. Джерело Forbes - боєць ЗСУ - нарахував 18 російських бойових машин піхоти БМП, БМД і МТ-ЛБ і бронетранспортерів із піхотою, а також п'ять танків Т-72, Т-80 і Т-90.

Українські безпілотники і танки зустріли атаку. За словами військового, бій був хаотичним і кривавим. Росіяни втратили 15 БМП і БТРів і три танки. Боєць ЗСУ наголосив, що два українські танкові екіпажі виїхали назустріч росіянам і перетнулися з чотирма російськими БМД або БМП - з них не висадилися 15 десантників. Тоді танки відкрили вогонь, знищивши одну БМД.

"Це не рідкість, коли цілі російські підрозділи знищуються одним вибухом", - пише автор Forbes.

За словами Акса, російський диктатор Володимир Путін прагне повернути Курську область до можливого припинення вогню, знищивши потенційний контроль України над частиною Росії. Мета Москви - Суджа в центрі українського виступу на Курській дузі. РФ прагне відновити контроль над цим місто до інавгурації 47-го президента США.

"Відмовившись від хитромудрої тактики, російські війська атакують у лоб, гинуть пачками - і штовхають Росію до одного з двох варіантів розвитку подій: сприятливого перемир'я або ще одного року дорогих бойових дій", - наголошує Девід Акс.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються далі у Курській області. Втім, армія РФ намагається відбити регіон.

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