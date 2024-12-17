Армія РФ посилила інтенсивність наступальних дій: Сирський заявив про складну ситуацію на фронті

Також напружена обстановка на півдні України.

Українські Збройні сили ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальної протяжності понад 1170 кілометрів. Ситуація залишається складною. Найважче на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времіївському напрямках, де намагається прорвати оборону наших військ, але успіху не має", - розповів Сирський.

Окрім того, напружена обстановка на півдні України, але ситуація контрольована. На Оріхівському, Придніпровському напрямках противник проводить наступальні дії низької інтенсивності.

Наразі, каже головком, основні зусилля українських військових зосереджені на утриманні займаних рубежів та позицій. Інше завдання ЗСУ - це виснаження противника та створення умов для подальшого звільнення окупованих територій.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович повідомив, що на сході ситуація погіршується. З його слів, наразі немає сенсу тримати "кишеню" на південь від Курахового в районі Успенівки. Потрібно звідти відходити.

Читайте також:

Дрони знищили склад ворожих боєприпасів на Донеччині

Як повідомлялося, армія РФ покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту - у Донецькій області.