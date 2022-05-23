Армія РФ кинула всі сили на те, щоб захопити Луганську область: яка ситуація в регіоні

Зараз такому тотальному знищенню піддається місто Сєвєродонецьк.

Російські загарбники щодня зазнають шалених втрат, але не полишають спроб вийти на адмінкордони Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Російська армія зараз кинула всі сили на те, щоб захопити Луганську область. В них є величезна мета і великий план стратегічний – це вийти на адміністративні кордони Луганської області. Але, навіть, якщо б вони захопили Сєвєродонецьк, чи перерізали трасу Лисичанськ-Бахмут, то це так само вони б вже видавали, як велика перемога. Завтра буде три місяці рівно від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тож три місяці вони не можуть пройти достатню малу територію Луганської області. І вони зараз перейшли до улюбленої своєї тактики – вони просто знищують все", - зазначив він.

У Луганській області окупанти діють за трьома напрямками: наступають на Сєвєродонецьк з метою його захоплення; Попасна та Білогорівка - тут росіяни намагаються прорвати оборону, щоб відрізати область та заволодіти трасою Лисичанськ-Бахмут; Гірська громада – постійні обстріли, проте ворог успіху не має.

"Проти української Луганщини воюють її зрадники - ленерівці. Вони добре знають місцевість і це дуже ускладнює ситуацію. Вони знають всі дороги і мости, вони розуміють, що до Сєвєродонецька залишився лише один шлях. Ця дорога вже постійно прострілюється, що ускладнює евакуацію та завезення гумвантажів", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, завдяки наводці пропагандистів нацгвардійці знищили окупантів разом з технікою, яка обстрілювала Сєвєродонецьк.

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