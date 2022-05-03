Дідам почали надходити повістки: армія РФ вже планує поповнювати особовий склад військовими пенсіонерами

З іншого боку, це може означати, за даними опозиційного РосЗМІ, що війська РФ планують залишитися на окупованих територіях надовго.
У Росії військовим пенсіонерам стали надходити повістки до військкомату.
Російський опозиційний канал "Важные истории" повідомив про кілька випадків з офіцерами запасу від 40 до 60 років.
Деяким військовим пенсіонерам у запасі запропонували підписати контракт на службу в "адміністрації" на окупованій території України із зарплатою від 90 до 100 тисяч рублів.
"Це свідчить про те, що, по-перше, російська армія має труднощі з поповненням особового складу і змушена залучати пенсіонерів. По-друге, скоріше за все, російські війська планують залишитися на окупованих територіях надовго", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська розвідка з'ясувала термін, протягом якого РФ планує закінчити війну в Україні.
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