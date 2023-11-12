Армія РФ минулої ночі вгатила по Нікопольщині: подробиці обстрілу (фото)

Окупаційна армія РФ у ніч проти 12 листопада обстріляла Нікопольщину. На щастя, минулося без жертв, однак є руйнування.

Російські окупанти 12 листопада вкотре вгатили по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня окупанти не залишали у спокої Нікопольщину. Спрямували 2 дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії", - розповів він.

Окупанти пошкодили п'ятиповерхівку, чотири приватні будинки і дві господарські споруди. Понівечена також лінія електропередач.

"На щастя, людей вороже залізяччя не зачепило", - сказав Лисак.

Обстріл Нікопольщини 12 листопада / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріл Нікопольщини 12 листопада / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, ніч проти 12 листопада в низці областей України минула з обстрілами. Про ситуацію в регіонах за даними обласних державних адміністрацій читайте у зведенні ТСН.ua.

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