Армія РФ може підірвати житлові масиви і влаштувати теракт на ЗАЕС під час відступу — Генштаб

Російська армія під час відступу може вдатися до терактів, зокрема підриву житлових масивів або Запорізької АЕС, щоб остаточного вивести з ладу станцію та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши Україну.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

"Найбільш імовірно, що під час відступу противник може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення тимчасово окупованих територій на випалену землю, із завданням критичних збитків інфраструктурі", - сказав він.

За словами Громова, перед поверненням тимчасово окупованих населених пунктів під контроль законної влади росіяни можуть завдавати їм критичної шкоди. Він каже, що враховуючи останні пропагандистські заяви про "брудну бомбу", є імовірність, що окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС.

"Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку РФ щодо "брудної бомби", не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС, з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи, з обвинуваченням у цьому України. Навіть прогнозовані російськими військовими наслідки техногенної катастрофи були передбачені з урахуванням напрямку вітру, а, відповідно, і розповсюдження загроз у західному напрямку, що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності", - сказав Громов.

Нагадаємо, що в "Енергоатомі" 25 жовтня попередили, що Росія може готуватися до акту ядерного тероризму. Про це свідчать заяви про створення "брудної ядерної бомби", а також те, що окупанти проводять таємні "будівельні роботи" на майданчику, де розташовується сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС.

Крім того, в Центрі стратегічних комунікацій заявили, що анонсовані РФ ядерні навчання "Грім" Москва може використати як привід для провокування ескалації.

"Ядерні навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет в умовах очевидної неадекватності російського керівництва становлять глобальну загрозу людству", - сказано в повідомленні.

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