Армія РФ може почати великий наступ на Україну під час саміту НАТО – Atlantic Council

Росія розпочала свою третю велику хвилю мобілізації в очікуванні майбутньої весняно-літньої кампанії. Президент Росії Володимир Путін 31 березня підписав указ про початок чергового призову на строкову військову службу, встановивши плановий показник до 150 тисяч нових призовників. Згідно з оцінками України, до червня кількість нових солдатів, які можуть бути залучені до третьої хвилі мобілізації в РФ, досягне 300 тисяч.

Володимир Путін може скористатися можливістю почати великий наступ на Україну під час саміту НАТО у Вашингтоні, який пройде у липні, з метою принизити Альянс.

Про це пише Atlantic Counsil.

"Цілком ймовірно, що новий наступ РФ співпаде або накладеться на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, присвячений 75 річниці. Відповідно до офіційної російської пропаганди про те, що ця війна ведеться не тільки проти України, а й проти НАТО, і що це цивілізаційна боротьба проти "колективного Заходу", Путін може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту у Вашингтоні з метою принизити Альянс саме в той момент, коли він відзначатиме три чверті століття стримування імперських амбіцій Москви", - йдеться у матеріалі.

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За такого сценарію президентські вибори в США (у листопаді 2024 року - ред.) можуть стати визначальною змінною в тому, як закінчиться війна в Україні.

"Якщо росіяни наступатимуть на Україну, в адміністрації Байдена буде два варіанти: зберігати курс і збільшувати ризик українських втрат або перейти від політики "скільки буде потрібно" до підходу "все, що потрібно українцям, щоб відбити росіян". Це потенційно збільшить ризик ескалації у відносинах із Росією, але також зніме електоральний ризик бути звинуваченим у провалі політики США в Україні та одночасно дасть Києву шанс зайняти вигідну позицію для переговорів", - йдеться у статті.

Замість того, щоб нескінченно міркувати про те чи інше територіальне врегулювання або ту чи іншу угоду щодо можливих переговорів Києва та Москви, Україні та НАТО необхідно терміново виробити спільне бачення перемоги, навколо якого могли б згуртуватися Україна і її прихильники. Потім США, їхнім союзникам і партнерам потрібна стратегія з відповідними ресурсами, яка дасть змогу Україні досягти цієї перемоги, пише Atlantic Counsil.

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"Якщо Україна хоче змінити перебіг на полі бою, їй треба отримати велику кількість далекобійної артилерії, щоб завдати ударів по залізничних сполученнях, складах палива, складах боєприпасів, командних пунктах і аеродромах у глибині російської території. За відсутності цієї зброї та влади новий український фронтовий наступ на лінію російської оборони, ймовірно, знову призведе до значних втрат української армії".

Це літо, ймовірно, стане вирішальним моментом у політиці США щодо України. Залежно від того, що станеться в найближчі кілька місяців, конфлікт може перейти на незвідану територію, підсумовує Atlantic Counsil.

Нагадаємо, у Зеленського підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності.

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