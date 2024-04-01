Армія РФ може розпочати масштабний наступ на одному з напрямків: деталі від ISW

Ймовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку армія агресорки Росії може зосередити на заході Донецької області. Командування окупантів сподівається використати стійке, але незначне просування своїх військ у цьому секторі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські сили накопичують особовий склад уздовж осі Харків-Луганськ, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області. Втім, ISW прогнозує, що окупанти РФ, ймовірно, зможуть розпочати лише узгоджену, широкомасштабну наступальну операцію на одному оперативному напрямку через обмеження власної живої сили та планування Росії", - йдеться у звіті аналітиків.

Американські фахівці зауважують, що, можливо, російське командування надає перевагу району Авдіївки Донецької області. Готовність ворога кинути на цю ділянку фронту танки кількістю батальйон свідчить про те, що цей штурм був першочерговим.

Разом з тим у звіті зазначають, що українські війська, схоже, відбили батальйонну механізовану атаку РФ поблизу Авдіївки 30 березня – першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російська армія розпочала кампанію із захоплення міста наприкінці жовтня 2023-го.

За повідомленням, російські сили, включно з елементами російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія, Центральний військовий округ, залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти (БМП) БТР до великомасштабного механізованого штурму поблизу Тоненького 30 березня. Втім, під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП, а лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту.

В ISW зауважують, що невдачі підрозділів 6-го танкового полку біля Тоненького свідчать про те, що елементи незалученого оперативного резерву Росії поблизу Авдіївки можуть бути надто деградованими.

"Здатність України захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником здатності ЗСУ захиститися від майбутніх широкомасштабних російських атак та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року", - йдеться у звіті.

Тим часом готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків вказує на те, що цей наступ є пріоритетним для РФ.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес оцінив, чи реальний прорив окупантів вглиб України. За його словами, війська РФ використовують затримку допомоги Україні для інтенсивніших атак. Втім, росіяни не мають ресурсу для здійснення великого прориву.

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