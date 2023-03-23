Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія РФ може розпочати наступ на новому напрямку - ISW

Армія РФ може розпочати наступ на новому напрямку - ISW

Фото: Associated Press

Російські війська наразі нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки.

За останні дні російські окупанти зробили декілька незначних спроб наступу на півдні Бахмута. Водночас українські війська провели контратаки на південно-західній та північно-західній околицях міста.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

За повідомленням українського Генштабу, наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується. Зменшується й кількість бойових зіткнень у самому місті в останні дні. Те ж саме повідомляли й у британській розвідці. Однак російські війська концентруються на інших напрямках.

За даними ISW, російські війська наразі нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту.

"Не виключено, що російські війська роблять це шляхом своїх операцій в районі Бахмута і наступу в районі Вугледару, що зупинився", – уточнили в Інституті вивчення війни. 

Як приклад наводять ситуацію з особовим складом 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ, яку раніше перекинули під Вугледар, а наразі частину – ближче до Авдіївки. 

Російські сили, мабуть, стягують більше бойової сили в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи наступу, хоча 22 березня не було підтверджених російських наступів у цьому районі. 

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що ворог переорієнтовує напрямки для завдавання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.

Нагороди під Бахмутом і відзнака в руки мера Харкова: Як минув “вояж” Зеленського на схід!

Нагороди під Бахмутом і відзнака в руки мера Харкова: Як минув “вояж” Зеленського на схід!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4700
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація