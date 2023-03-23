Армія РФ може розпочати наступ на новому напрямку - ISW

Російські війська наразі нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки.

За останні дні російські окупанти зробили декілька незначних спроб наступу на півдні Бахмута. Водночас українські війська провели контратаки на південно-західній та північно-західній околицях міста.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

За повідомленням українського Генштабу, наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується. Зменшується й кількість бойових зіткнень у самому місті в останні дні. Те ж саме повідомляли й у британській розвідці. Однак російські війська концентруються на інших напрямках.

За даними ISW, російські війська наразі нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту.

"Не виключено, що російські війська роблять це шляхом своїх операцій в районі Бахмута і наступу в районі Вугледару, що зупинився", – уточнили в Інституті вивчення війни.

Як приклад наводять ситуацію з особовим складом 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ, яку раніше перекинули під Вугледар, а наразі частину – ближче до Авдіївки.

Російські сили, мабуть, стягують більше бойової сили в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи наступу, хоча 22 березня не було підтверджених російських наступів у цьому районі.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що ворог переорієнтовує напрямки для завдавання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.

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