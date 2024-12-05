Армія РФ на тренувальних полігонах готується до форсування Дніпра: деталі

Москва не прагне миру.
Російська окупаційна армія на тренувальних полігонах відпрацьовують потенційне форсування Дніпра.
Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Росіяни на тренувальних полігонах відпрацьовують потенційне форсування Дніпра", - наголошує він.
Зараз зараз обмежують бронювання від мобілізації силовиками та співробітниками російського ВПК, "залишаючи велике поле для потенційного проведення хвилі мобілізації в майбутньому для дешевого поповнення сил".
За словами Коваленка, немає жодних ознак, що президент-диктатор Володимир Путін готується до завершення війни.
"За соціологією рішення непопулярне навіть для РФ, але враховуючи, що Путін не хоче програти війну і може маніпулювати протягом 2025 року, плюс рекордний бюджет на оборонку і пропаганду, складається враження, що кремль думає всіх надурити і зіграти дипломатично в „паузу“ для відновлення сил", - зауважує керівник Центру протидії дезінформації.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга робив заяву про наміри Путіна щодо "миру" в Україні. З його слів, Росія хоче Ялту-2 або Мінськ-3, а не мир.
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