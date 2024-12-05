Армія РФ на тренувальних полігонах готується до форсування Дніпра: деталі

Російська окупаційна армія на тренувальних полігонах відпрацьовують потенційне форсування Дніпра.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росіяни на тренувальних полігонах відпрацьовують потенційне форсування Дніпра", - наголошує він.

Зараз зараз обмежують бронювання від мобілізації силовиками та співробітниками російського ВПК, "залишаючи велике поле для потенційного проведення хвилі мобілізації в майбутньому для дешевого поповнення сил".

За словами Коваленка, немає жодних ознак, що президент-диктатор Володимир Путін готується до завершення війни.

"За соціологією рішення непопулярне навіть для РФ, але враховуючи, що Путін не хоче програти війну і може маніпулювати протягом 2025 року, плюс рекордний бюджет на оборонку і пропаганду, складається враження, що кремль думає всіх надурити і зіграти дипломатично в „паузу“ для відновлення сил", - зауважує керівник Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга робив заяву про наміри Путіна щодо "миру" в Україні. З його слів, Росія хоче Ялту-2 або Мінськ-3, а не мир.

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