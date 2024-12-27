Армія РФ наблизилася до критично важливої траси на Донеччині: що буде, якщо ворог візьме дорогу

Російська окупаційна армія фактично дісталась до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі.

Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня в коментарі "Еспресо".

Він називає "дещо дивною" ситуацію на фронті. З його слів, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Словʼянськ.

"Зараз найскладніші бої і найгірша ситуація - в Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично, вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять до самого Покровська. Перерізання саме траси від Покровська до Дніпра буде дуже сильним ударом по Силах оборони та гуманітарним місіям, які там працюють", - розповів Довбня.

Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжує залишатись у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

"Якщо окупантам вдасться перерізати цю дорогу, то тоді нам доведеться постачати паливо, харчі, медикаменти й інші критично необхідні речі якимись іншими шляхами. Та й насправді людей залишилось дуже багато в регіоні. Зокрема, у Краматорську, Дружківці та Слов'янську. Втім, люди розуміють, що в разі погіршення ситуації потрібно буде миттєво виїжджати, а це можна буде зробити лише Харківською трасою", - додав він.

Нагадаємо, політолог Кирило Сазонов оцінив ризики прориву ворога до Дніпропетровської області. Він також акцентував, що мета ворога – повне захоплення Донецької та Запорізької областей.

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