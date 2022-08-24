Армія РФ накрила з артилерії та мінометів прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Учора, 23 серпня, ствольна артилерія та міномети армії Путіна продовжували обстрілювати з території РФ прикордоння України.

Під ворожим вогнем у День прапора України опинилися Миропільська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади Сумської області та Семенівська громада Чернігівщини.

Про це інформує ДПСУ.

Армія РФ протягом минулої доби 4 рази обстрілювала зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії територію Есманьської громади, загалом пролунало 25 вибухів.

У другій половині дня окупанти з російського населеного пункту Горналь обстріляли територію Миропільської громади з 82-мм мінометів, нараховано з пів десятка вибухів.

Пізніше на території Краснопільської громади розірвалося понад два десятки 82-мм мін. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту В'язове.

Ближче до вечора окупанти з російського населеного пункту Понури накрили територію Великописарівської громади зі ствольної артилерії, загалом пролунало більше трьох десятків вибухів.

Два приходи 120 мм російських мін зафіксовано на території Семенівської громади Чернігівської області. Постраждалих немає.

Нагадаємо, експерт розповів про ситуацію на Правому березі.

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