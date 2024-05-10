Армія РФ намагалася прорвати оборону на Харківщині: деталі від Міноборони

На Вовчанському напрямку в Харківській області сьогодні зранку російська окупаційна армія намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ під прикриттям бронетехніки. Ворожі атаки відбито.

Про це повідомили в українському Міністерстві оборони.

"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для посилення оборони на цій ділянці фронту було спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога.

В Міноборони наголошують, що з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край оборони українських Збройних сил за підтримки артилерії. Загалом протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари з застосуванням керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ДРГ пробували прорвати кордон на півночі Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії.

Зокрема, саме тому з прикордоння на Харківщині вивозять населення. Наразі російська окупаційна армія масовано обстрілює місто Вовчанськ.

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