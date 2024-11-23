Армія РФ намагатиметься вибити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа — Зеленський

За словами Зеленського для Путіна дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яка насправді йому не підконтрольна.

Кремлівський диктатор Володимир Путін поставив завдання своїм генералам вибити українські війська з Курщини до 20 січня 2025 року, тобто до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у суботу, 23 листопада.

"Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — зазначив президент.

Він зауважив, що сам факт проведення Курської операції ЗСУ показав неспроможність Російської Федерації захистити свої власні території. Насамперед через те, що всі свої сили Кремль відправив вбивати українців та окуповувати територію сусідньої держави.

"І тому найважча ситуація там, де це треба тримати, найважча ситуація на Донбасі, на сході нашої країни. Він [Путін — ред.] хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас. І йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги", — сказав Зеленський.

Втім, на думку президента, найголовніше, що Сили оборони України тримають оборону і мужньо стоять на захисті своєї Батьківщини. Водночас на Курському напрямку російська армія зазнає значних втрат.

"У Путіна таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна має всі шанси закінчити війну вже наступного року. Але спершу необхідно побачити план завершення війни новообраного президента Дональда Трампа.

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